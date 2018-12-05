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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре детей распределят по детсадам

5 декабря 2018 13:00
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В Самаре детей распределят по детсадам Родителям дали возможность выбрать несколько вариантов.
Родителям дали возможность выбрать несколько вариантов.

В среду, 5 декабря, в столице региона родители узнают, в какие дошкольные учреждения попадут их малыши.

— Взрослые могут проверить данные, которые они указывали в заявлении на зачисление в детский сад, на портале образовательных услуг. Если граждане обнаружили неточности, нужно обратиться в МФЦ. Там помогут исправить заявление, — сообщили в мэрии Самары.

Информацию о свободных местах в детсадах можно найти на сайте городского департамента образования. Родители могут выбрать для ребёнка пять учреждений и указать их в порядке убывания предпочтения.

Детей по садам распределяют автоматически, но с учётом пожеланий родителей. Результаты можно посмотреть на сайте автоматизированной системы либо дождаться звонка от работников детсада. После распределения необходимо в течение десяти рабочих дней предоставить в учреждение письменное согласие. Отказ же от конкретного садика нужно подавать в МФЦ.

Если в указанный срок родители не подтвердят своё согласие или несогласие с предоставленным местом, в следующих распределениях ребёнок участвовать уже не будет.

В Самаре продолжают открываться новые детские сады. В этом году учреждение на 350 мест появилось в Крутых Ключах. В 2019 году в столице региона построят ещё несколько садиков с ясельными группами, пишет 63.ру.


Фото pixabay.com
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