В Самаре Парад Победы завершился масштабной акцией «Бессмертный полк»

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Напомним, 233 жителя области были удостоены высшей награды – звания Герой Советского Союза. 36 стали полными кавалерами ордена Славы.В годы войны Куйбышев стал запасной столицей страны и кузницей, где ковалось оружие Победы. Собранные у нас знаменитые штурмовики Ил-2 сыграли важнейшую роль в разгроме фашистских захватчиков. Эти самолеты стали ударной силой советской авиации и во многом предопределили исход войны.В этом году Самара впервые встречает День Победы в статусе «Города трудовой и боевой славы».В военном параде приняли участие 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, всего – более 5000 человек. С трибун за прохождением войсковых подразделений наблюдали более 30 тысяч жителей и гостейобластной столицы. Вдоль улиц, примыкающих к площади им. Куйбышева собрались еще более 50 тысяч человек.Завершился Парад Победы масштабной акцией «Бессмертный полк». Вслед за парадными расчетами военнослужащих, студентов, кадетов на площадь им. Куйбышева вступила колонна жителей Самарской области. 45 тысяч человек прошлимимо зрительских трибун, в их руках были портреты родных и близких, которые не вернулись с полей сражений и тех, кто прошел тяготы боев и вернулся, чтобы заново отстраивать страну. Колонну «Бессмертного полка» зрители на трибунах и по всей улице Молодогвардейская встречали со слезами на глазах.В целом на территории всей Самарской области в торжествах в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 500 тысяч человек, сообщает пресс-служба облправительства.