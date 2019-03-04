В России начинается Масленица
4 марта 2019 09:30
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Масленица, Масленая неделя, Масленичная неделя, Блинница, Широкая Масленица, Прожорная неделя и даже Объедуха - это все народные названия недели перед Великим постом, которая в Церкви именуется Сырная седмица (слово "седмица" и означает "неделя"). Так как Великий пост каждый год начинается в разное время - за сорок девять дней до Пасхи, то и Масленица имеет скользящие даты. В 2019 году она продлится с 4 по 10 марта, пишет "Российская газета".
В первые три дня, которые называют "узкой" Масленицей, можно было заниматься делами по хозяйству, а с четверга наступает "широкая" Масленица, когда все работы прекращались. Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем. А сама она - период подготовки к Великому посту.
Чаще всего Масленица ассоциируется с блинами. Они символизируют теплоту солнца и скорый приход весны - эта традиция пришла к нам еще с языческих времен.
Фото: pixabay.com
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