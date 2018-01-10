В России будет меньше сотрудников ГИБДД

17

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2017 года № 652 штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации с 1 января 2018 года уменьшена на 10 тысяч единиц.Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.Указанные организационно-штатные мероприятия осуществляются руководителями территориальных органов МВД России на региональном уровне в соответствии с предоставленными полномочиями и коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей.С учетом оптимизации процесса контрольно-надзорной деятельности и изменений законодательства в части упрощения процессуальных процедур в области обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции, изъявившие желание, будут переведены на иные вакантные должности в органах внутренних дел, где их опыт будет применен и реализован, сообщает облМВД.