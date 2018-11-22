В Роскачестве проверили туалетную бумагу и назвали худшую

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В первую очередь эксперты проверили продукцию на содержание в ней свинца, хлора и других опасных веществ. В ходе исследования было установлено, что образцы не содержат не только указанных веществ, но и хлора и формальдегида. Также отсутствуют токсичные элементы, что говорит о том, что участники эксперимента безопасны.— Большинство добросовестных производителей стремятся к бесхлорной обработке первичного сырья. Они используют современные методы отбеливания по принципу ECF (Elemental Chlorine Free — то есть без элементарного хлора). Однако некоторые предприятия всё же ещё используют хлор, поэтому при покупке туалетной бумаги нужно искать в маркировке аббревиатуру ECF — она свидетельствует об отсутствии хлора в изделии, — отметил председатель Ассоциации специалистов бумажной отрасли Александр Чухлебов.Эксперты также не нашли в тестируемых образцах каких-либо механических повреждений, складок, пятен, дыр и посторонних включений. Также удалось установить, что бумага не вызывает раздражений кожи и слизистой, красители и отдушки, которые используются в продукции, нетоксичны, а интенсивность запаха соответствует требованиям ГОСТа. Однако образцы торговых марок Lotus и Pero Ultracolor не прошли тестирование на оценку внешнего вида водной вытяжки, так как окрасили воду в разные цвета.Специалисты Роскачества провели тест на впитываемость бумаги. Однослойная прошла проверку на капиллярную впитываемость, а многослойная — на поверхностную. Отмечается, что у всей однослойной бумаги зафиксирована высокая степень впитываемости, а лучший показатель у Veiro.Многослойная продукция также достойно прошла испытания. Лучшей в тестировании на поверхностную впитываемость стала бумага торговой марки Maneki. Тем самым эксперты организации развеяли миф о том, что многослойная бумага впитывает лучше, нежели однослойная.Проверку образцы также прошли и на мягкость. Сообщается, что к претендентам были установлены повышенные требования, а оценивались они по пятибальной шкале. Высшего балла удостоилась Zewa Exclusive ultra soft. Четвёрку получили сразу 13 образцов, три балла — 12 торговых марок, а четыре торговые марки получили двойки. Жёсткими эксперты назвали образцы: "Б/Н", "Красная цена", "Лилия" и "Туалетная бумага из Набережных Челнов".— Чем грубее бумага, тем больше шансов нанести микротравмы. Однако, как бы удивительно это ни звучало, многие попросту не умеют правильно пользоваться туалетной бумагой. Она предназначена не для вытирания, а для промокания. Многослойность, "пухлость" нужны для того, чтобы бумага хорошо впитывала, — отметил хирург Государственного научного центра колопроктологии Шароф Минбаев.Специалистам удалось определить, какая бумага смывается быстрее всего. Победителем в данной категории стал образец Familia (8 с), а самой медленной стала бумага торговой марки "Лилия" (115 с). Впрочем, для данного образца это не является нарушением, так как она производится не по ГОСТу, а по ТУ.Также были проверены ширина бумаги, площадь листа и длина рулона. 28 торговых марок прошли тест на соответствие по первому показателю. Меньше установленного минимума площадь листа оказалась у двух торговых марок — "Лента" и Soft, но, так как они производились не по ГОСТу, а по ТУ, это не считается нарушением. Однако сразу у 30 участников эксперимента выявлено несоответствие реального метража с указанным в маркировке.По результатам исследований эксперты Роскачества признали туалетную бумагу марки Zewa Exclusive Ultra soft лучшей. Она получила высший балл. В тройку лидеров также вошли Familia и Papia. Любопытно, что аутсайдером стал самый дорогой образец — Lotus.Таким образом, специалистам удалось развеять несколько мифов. Прежде всего они доказали, что в бумаге не содержатся опасные вещества, такие как свинец или хлор. Также удалось выяснить, что качественной может быть не только многослойная бумага, а произведённая из вторичного сырья продукция не является хуже, нежели из первичного.