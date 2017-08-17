В Приволжском районе Самарской области спасли тонущего в канале оросительной системы лосёнка

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В это время оператор насосной станции Спасской оросительной системы, проводя свой ежедневный объезд-осмотр мелиоративного канала, уже издалека заприметил какое-то движение на берегу. Подъехав поближе, он увидел мечущуюся лосиху и из последних сил державшегося на плаву лосёнка. Он вспомнил, что приезжавшие буквально пару дней назад работники департамента охоты и рыболовства Самарской области предупреждали об участившихся случаях попадания животных в канал оросительной системы и оставили номера телефонов, по которым надо звонить, чтобы предотвратить гибель животных.Работник департамента отправился в Приволжский район Самарской области, откуда поступил тревожный сигнал. Он очень быстро прибыл на место происшествия, успев при этом по дороге оповестить егерей охотничьего хозяйства «Озерецкое», где происходила трагедия.Слаженными усилиями четырех взрослых мужчин лосёнок в конце концов был извлечен из канала живым.Пережившие страшное приключение лесные гости, отлежавшись, отдышавшись и успокоившись, через некоторое время продолжили свое путешествие в соседний лес.Благодаря отработанной системе взаимодействия и слаженным действиям департамента охоты и рыболовства Самарской области, сотрудников охотничьего хозяйства «Озерецкое» и работников Спасской оросительной системы ФГБУ«Самарамелиоводхоз» гибель животного удалось предотвратить, сообщает пресс-служба Союза журналистов Самары.Фото: пресс-служба Союза журналистов Самары