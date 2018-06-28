В Прибрежный Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием граждан

131

19 июля в поселке Прибрежный Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием граждан, посвящённый вопросам здравоохранения и бесплатного оказания медицинской помощи19 июля 2018 года в 11-00 в здании Поликлинического отделения №4 ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница №7», расположенной по адресу: г. Самара, п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 10, каб. 29 Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова проведет целевой прием граждан, посвящённый вопросам здравоохранения и бесплатного оказания медицинской помощи жителям п. Прибрежный.В ходе приёма гражданам будут даны необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения возникающих проблем, а при наличии оснований – приняты меры по содействию в реализации прав или устранению допущенных в отношении граждан нарушений.Внимание! Прием осуществляется по предварительной записи. Телефон для записи на прием: 8(846)337-29-03.