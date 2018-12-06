В Москве состоялось вручение премии журнала "Кинорепортёр"

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Всего у премии восемь номинаций. Актёром года стал Павел Деревянко за роль в сериале "Домашний арест". Актрисой года — Юлия Александрова за роль в сериале "Звоните Ди Каприо", его создатель Жора Крыжовников победил в номинации "Прорыв года". Лауреатом номинации "Открытие года" стал Алексей Смирнов, который снялся в фильме "История одного назначения".В номинации "Телеперсона года" победителем стал Дмитрий Борисов. Награду в категории "Мастер-класс года" получили Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей.Фото: соцсети