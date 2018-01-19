В Красноярском районе полицейские рассказали воспитанникам социального учреждения о служебных собаках

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В рамках профилактики потребления психоактивных веществ и пропаганды здорового образа жизни в гости к воспитанникам социального центра «Доверие» села Красный Яр пришел необычный полицейский: служебно-розыскной пес по кличке Янки.Инспектор-кинолог Отдела МВД России по Красноярскому району капитан полиции Надежда Баканова и её четвероногий напарник покорили ребят и коллектив социального учреждения: сотрудник полиции интересными рассказами о служебных собаках, а лабрадор Янки – доброжелательным отношением и безупречным выполнением служебных команд. Ребята задали кинологу множество вопросов о четвероногом красавце, располагающим к себе даже не знакомых ему людей, и сделали фотографии на память, на которых запечатлели моменты встречи.Во время общения с сотрудником полиции воспитанники Центра узнали много нового о породах собак и о методах их дрессировки. Капитан полиции рассказала, насколько важна служба четвероногих помощников в правоохранительных органах: они работают по следу, разыскивают наркотики, взрывчатые вещества – их помощь в раскрытии преступлений трудно переоценить.Живое и непринужденное общение завершилось вручением участникам мероприятия сертификатов «Юный дрессировщик» и общей фотографией.