В Кировском районе Самары заработают два новых детских сада

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Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание по объектам образования, в которых сейчас ведутся ремонтные и строительные работы.Отправной точкой выездного совещания стал детский сад №4 в микрорайоне Волгарь, который сейчас готовится к открытию. Новое образовательное учреждение на 230 мест построено на улице Осетинская, 16А в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» и при софинансировании регионального и городского бюджетов. Детский сад откроет свои двери в декабре 2018 года, до этого момента в учреждении завершат работы по комплектованию оборудованием и набору сотрудников.В настоящее время укомплектовано только 5 групп, дополнительный набор детей стартует в начале декабря.Также Елена Лапушкина посетила школу №46, в которой сейчас ведутся ремонтные работы. Напомним, что в сентябре прошлого года в здании школы произошла нештатная ситуация: треснул штукатурный слой потолочного покрытия в одном из кабинетов начальных классов, расположенном на первом этаже. Учитывая возможную угрозу жизни и здоровью учащихся, было принято решение организовать образовательный процесс вне школы, а в здании провести капитальный ремонт.После того, как были завершены все процедуры по согласованию проектно-сметной документации, этой осенью стартовали ремонтные работы. На данный момент более чем на 90% завершены демонтажные работы, работы по организации строительной площадки и завозу материалов. Окончательный срок завершения работ – август 2019 года.Завершилось выездное совещание в Кировском районе Самары: здесь ведутся работы по строительству двух новых детских садов общей вместимостью на 480 мест. Один из них займет участок районе жилых домов № 112, 114, 116 по улице Ташкентской. Площадка уже подготовлена для проведения строительных работ: завершён демонтаж металлических гаражей и вывоз мусора, устройство ограждения территории строительной площадки и котлована. Специалисты приступили к заливке фундамента и устройство вертикальной планировки территории. Завершить строительство трёхэтажного здания планируют до конца 2019 года.Другой детский сад появится в районе жилых домов № 138,142 по улице Алма-Атинской. Здесь также завершены подготовительные работы и стартовали работы по заливке фундамента и вертикальной планировке территории. Специалисты уверяют, что здание будет готово к вводу в эксплуатацию в июне 2019 года.Работы на обоих объектах ведутся в соответствии с графиками, сообщает горадминистрация.