В Кинеле состоится спортивный праздник «Всероссийский день снега»

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21 января в различных субъектах РФ пройдет зимний спортивный праздник «Всероссийский день снега». Он проходит в рамках Всемирного дня снега World Snow Day, который проводится по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS).В Самарской области «Всероссийский день снега» пройдет на центральной площади г.о. Кинель, (ул. Мира, 41). Всех участников и гостей мероприятия ожидают спортивные конкурсы, выступления творческих коллективов и семейная эстафета. В эстафете смогут принять участие семьи, состоящие из двух взрослых и одного ребенка в возрасте от 6 до 12 лет. Дети от 4 до 8 лет будут соревноваться в преодолении зимней полосы препятствий. Все участники мероприятия получат сувенирную продукцию Министерства спорта РФ.Программа мероприятия10:30-12:00 – регистрация участников12:30-12:50 –церемония открытия, концертно-развлекательная программа13:00-14:30 – преодоление полосы препятствий13:00-15:00 – проведение эстафеты для всей семьи15:30 – церемония награждения16:00 – церемония закрытияОрганизатором «Всероссийского дня снега» выступает Министерство спорта РФ. Основные цели мероприятия – укрепление здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни.