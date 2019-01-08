В Камышлинском районе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия

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Сотрудники полиции объясняли пешеходам и водителям правила дорожного движения, особенности правил поведения на дороге в зимний период времени. Маленьким пешеходам правоохранители рассказали о необходимости ношения на верхней одежде светоотражающих элементов, а водители были предупреждены о недопустимости нарушения скоростного режима. Также водителям разъяснялись правила безопасной перевозки маленьких пассажиров.Инспекторами дорожно-патрульной службы в ходе мероприятий было зарегистрировано 5 административных правонарушений в сфере перевозки детей, а также 7 правонарушений, допущенных пешеходами. Подобные профилактические рейды проводятся сотрудниками ГИБДД на постоянной основе.