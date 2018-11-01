В Госдуме предложили объявить амнистию в честь Дня народного единства
1 ноября 2018 14:00
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Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что под амнистию должны попасть граждане, «совершившие нетяжкие преступления», сообщает "ФедералПресс".
«Мы считаем, что тех, кто совершил нетяжкие преступления, тех, кто не представляет серьезную общественную опасность, необходимо амнистировать и выпустить на свободу», – сказал Нилов.
Депутат добавил, что под амнистию должны попасть многодетные, инвалиды, а также матери и отцы, воспитывающие детей в одиночку.
Проект амнистии внесен в нижнюю палату парламента и размещен в думской электронной базе данных, пишет ТАСС.
Напомним, в начале октября лидер Владимир Жириновский заявил, что аббревиатура ЛДПР получит новую официальную расшифровку. По его словам, теперь у партии будет три равноправных названия.
День народного единства отмечается 4 ноября. В связи с его празднованием россиян ждут длинные выходные. Они будут отдыхать три дня подряд.
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