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Новости /  Общество /  Социум  

В День конституции РФ самарские приставы проведут прием граждан

28 ноября 2018 09:39
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В День конституции РФ самарские приставы проведут прием граждан. Прием будет осуществляться по предварительной записи.
Прием будет осуществляться по предварительной записи.

12 декабря 2018 года должностными лицами аппарата и структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области будет осуществляться прием граждан и представителей организаций. Гражданам будут даны ответы по вопросам исполнения судебных решений, актов и иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также при необходимости оказана юридическая помощь. Прием будет осуществляться по предварительной записи с 12.00 до 16.00 часов и в порядке живой очереди с 16.00 до 20.00 по местному времени.

Прием граждан по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка деятельности судов, будет осуществляться в здании Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, и в отделах судебных приставов Самарской области (сведения о структурных подразделениях размещены на официальном Интернет – сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Об Управлении / Руководство / Руководство структурных подразделений»).
Вход в здания осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт) и документ, подтверждающий его полномочия.
Для записи на прием к должностным лицам, а также для получения иной справочной информации можно обратиться по телефонам: 8 (846) 263-65-65 и 8 (846) 266-38-71.

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Комментарии



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