В День Конституции жители Самарской губернии получили из рук полицейских паспорта

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12 декабря в стенах Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации 13 жителям самарской губернии, которые прибыли на постоянное место жительства. Мероприятие началось с исполнения гимна России и было приурочено к одной из важнейших памятных дат в истории нашей страны – Дню принятия Конституции Российской Федерации. С приветственным словом выступил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области Максим Запорожченко.Обращаясь к присутствующим, подполковник полиции отметил всю важность этого праздника и подчеркнул, что быть гражданином России – это большая честь. Присутствующие в торжественной обстановке приняли присягу для вступления в гражданство России, после чего Максим Владимирович вручил каждому из них паспорт гражданина Российской Федерации.В тот же день, уже в здании Губернской Думы прошла церемония вручения паспортов 30 юным жителям Самарской области. Каждый из них имеет какие-либо достижения – в спорте, в искусстве, в учебной и научно-познавательной деятельности. Кто-то из ребят неоднократный победитель областных олимпиад по различным предметам, кто-то всерьез занимается спортом, участвует в спортивных соревнованиях и видит себя профессиональным спортсменом. А один парень представляет Россию, выступая по всему миру в составе детского музыкального театра «Задумка». Юные участники получили также ценные подарки.Дети с удовольствием поделились своими впечатлениями и рассказали о чувстве ответственности, которое они испытали, получив паспорт гражданина Российской Федерации. Официальная часть мероприятия завершилась общим фото на память, сообщает облМВД.