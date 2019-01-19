В Британии нашли старейшую в мире таблицу Менделеева
19 января 2019 11:13
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Старейшую в мире периодическую таблицу химических элементов (таблица Менделеева) обнаружили при разборке документов в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии (Великобритания).
Как сообщил Би-би-си 17 января, документ предположительно напечатали в Вене (Австрия) между 1876 и 1886 годами, пишут "Известия".
«Обнаружение старейшей в мире периодической таблицы в Сент-Эндрюсском университете — это удивительно. Таблица будет доступна для исследования, ее выставят на показ в университете», — рассказал профессор Дэвид О’Хаган, добавив, что 2019 год Организация Объединенных Наций объявила Годом периодической таблицы химических элементов: ее создали 150 лет назад.
Таблица Менделеева — классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра. Система является графическим выражением периодического закона, установленного русским химиком Дмитрием Менделеевым в 1869 году. Ее первоначальный вариант был разработан в 1869–1871 годах и устанавливал зависимость свойств элементов от их атомной массы.
Фото: University of St Andrews
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