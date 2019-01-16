Узнать об исполнительном производстве самарцам предлагают с помощью «Госуслуг»

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области предлагает получить государственные услуги в электронном виде через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) – http://gosuslugi.ru.С помощью ЕПГУ Управлением Федеральной службой судебных приставов по Самарской области гражданам предоставляется информация по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица. Результатом предоставления государственной услуги является направление заявителю в 17-дневный срок информации или уведомления.Для получения услуги необходимо предоставить только минимально необходимый пакет документов, остальные документы ведомство, оказывающее услугу, обязано запросить самостоятельно.Доступ ко всем сведениям и функциям ЕПГУ бесплатный.