Учёные выяснили, почему людям трудно справиться с ленью

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Учёные провели тесты на 29 взрослых людях и пришли к выводу о том, что для выбора в пользу активного отдыха мозгу требуется больше усилий, чем в пользу валяния на диване.Во время психологических тестов участники отдавали предпочтение спорту и прочим активностям. Но когда учёные наблюдали за электрической активностью лобного участка коры головного мозга, то оказалось, что мозгу требовалось намного больше ресурсов, когда люди принимали решение в пользу активного отдыха.Как сообщают исследователи, речь идёт об участках мозга, отвечающих за здравый смысл и чувства. Когда участникам тестов приходилось принимать решение, между этими отделами начиналась "борьба".Учёные подчёркивают, что тенденция к минимизации усилий носила ключевое значение в процессе эволюции. Экономия и сохранение физических ресурсов повышала шансы человека на выживание и репродукцию.Один из руководителей исследования Борис Шеваль считает, что сейчас, наоборот, необходимо поощрять физическую активность, чтобы сокращать "возможности для спонтанного поведения по минимизации усилий".Напомним, ранее учёные из Университета Канзаса тоже пришли к выводу о важности лени в эволюции. На примере моллюсков они пришли к выводу о том, что ускоренный метаболизм и высокая активность замедляли развитие видов.