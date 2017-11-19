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Новости /  Общество /  Социум  

Ученые выявили связь между храпом и ожирением

19 ноября 2017 10:45
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Ученые выявили связь между храпом и ожирением Дети, страдающие от этих проблем, страдают от поведенческих проблем в переходном возрасте.
Дети, страдающие от этих проблем, страдают от поведенческих проблем в переходном возрасте.

Специалисты Beth Israel Deaconess Medical Center и университетского медицинского центра Гарвардской медицинской школы выявили связь между детским храпом и прогрессирующим ожирением. Такой вывод они сделали, обследовав 1100 детей, говорится в опубликованных на портале RealClearScience материалах.
По словам специалистов, избыточный вес тесно связан с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) — расстройством, которое зачастую сопровождается громким храпом. Данное расстройство также увеличивает вероятность развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Эндокринолог Кристоса С. Манцороса пришел к выводу, что избыточный вес и храп у детей создают «порочный метаболический круг».Также дети, страдающие от этих проблем, страдают от поведенческих проблем в переходном возрасте.
Бороться с этим можно целенаправленным снижением веса и надлежащим лечением СОАС, пишут "Известия".
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Комментарии



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