Ученые самарского Политеха создали систему запуска газотурбинных двигателей

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Ученые кафедры «Электромеханика и автомобильное электрооборудование» совместно со специалистами научно-производственного объединения «Шторм» создали систему электрического запуска газотурбинных двигателей.Газотурбинный двигатель состоит из турбинной и компрессорной части. Чтобы турбина заработала, нужен стартер, который бы ее раскрутил. Электростартерный пуск, разработкой которого занимаются в разных странах мира, является современным и экологически безопасным. Электростартеры давно используются для запуска автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Но создать подобное устройство для газовых турбин гораздо сложнее. Турбина при пуске должна вращаться с высокой частотой — свыше 5 000 оборотов в минуту, тогда как обычный электростартер при питании от промышленной сети может обеспечить не больше 3 000 оборотов. Чтобы он вращался быстрее, нужен специальный частотный преобразователь, который необходимо адаптировать для согласованной работы с электрической машиной. И это не единственная трудность.«Во-первых, необходимо решить, какой вид электродвигателя выбрать, как сделать его компактным, как добиться того, чтобы он развивал мощность 80 и более киловатт в условиях жестких ограничений по габаритам и массе, — объясняет заведующий кафедрой, доктор технических наук Юрий Макаричев. — Кроме того, необходимо решить сложные прочностные проблемы и задачи расчета тепловых полей и оптимизации».Тем не менее, ученым опорного университета удалось спроектировать аппарат, который удалось выдержать в габаритах, указанных в техническом задании. Затем на НПО «Шторм» изготовили опытный образец стартера и провели промышленные испытания на уже действующем оборудовании — газотурбинном двигателе НК-36.По словам генерального директора «Шторма» Сергея Буряшкина, сейчас ведутся пробы на нескольких типах газотурбинных двигателей: НК-8-2У, НК-16, НК-36. А разработчики готовятся запатентовать изобретение как полезную модель. Кроме того, ученые и производственники пришли к выводу о необходимости научно-производственной лаборатории на базе кафедры электромеханики Политеха. НПО «Шторм» со своей стороны могло бы предоставить производственно-испытательное оборудование.