Я нашел ошибку
Главные новости: 
Россияне смогут пожаловаться на качество товаров и услуг через МФЦ Соответствующее распоряжение дал ведомствам премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Россияне смогут пожаловаться на качество товаров и услуг через МФЦ
В 2018 году Самараэнерго будет принимать потребителей в режиме продлённого рабочего дня Это сделано по просьбам жителей.
В 2018 году Самараэнерго будет принимать потребителей в режиме продлённого рабочего дня
В Тольятти водитель легковушки сбил пешехода и врезался в металлическую конструкцию Пожилой пешеход попал в больницу.
В Тольятти водитель легковушки сбил пешехода и врезался в металлическую конструкцию
Ученые самарского Политеха создали систему запуска газотурбинных двигателей Разработчики готовятся запатентовать изобретение как полезную модель.
Ученые самарского Политеха создали систему запуска газотурбинных двигателей
В выходные в Самарской области прогнозируют до 24 градусов мороза Такая температура будет ночью.
В выходные в Самарской области прогнозируют до 24 градусов мороза
В Тольятти проектируется новое кладбище В 2018 году начнется разработка проектной документации.
В Тольятти проектируется новое кладбище
В Самаре повысят температуру горячей воды Горожан просят быть осторожней.
В Самаре повысят температуру горячей воды
В Самаре откроется выставка, посвященная 100-летию государственной архивной службы России Выставка будет работать до 28 февраля.
В Самаре откроется выставка, посвященная 100-летию государственной архивной службы России
сегодня  Пятница, 12 января, 13:22
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/01:
USD 57
0.13
EUR 68.06
0.18
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Ученые самарского Политеха создали систему запуска газотурбинных двигателей

12 января 2018 12:55
37
Ученые самарского Политеха создали систему запуска газотурбинных двигателей Разработчики готовятся запатентовать изобретение как полезную модель.
Разработчики готовятся запатентовать изобретение как полезную модель.

Ученые кафедры «Электромеханика и автомобильное электрооборудование» совместно со специалистами научно-производственного объединения «Шторм» создали систему электрического запуска газотурбинных двигателей.

Газотурбинный двигатель состоит из турбинной и компрессорной части. Чтобы турбина заработала, нужен стартер, который бы ее раскрутил. Электростартерный пуск, разработкой которого занимаются в разных странах мира, является современным и экологически безопасным. Электростартеры давно используются для запуска автомобильных двигателей внутреннего сгорания. Но создать подобное устройство для газовых турбин гораздо сложнее. Турбина при пуске должна вращаться с высокой частотой — свыше 5 000 оборотов в минуту, тогда как обычный электростартер при питании от промышленной сети может обеспечить не больше 3 000 оборотов. Чтобы он вращался быстрее, нужен специальный частотный преобразователь, который необходимо адаптировать для согласованной работы с электрической машиной. И это не единственная трудность.

«Во-первых, необходимо решить, какой вид электродвигателя выбрать, как сделать его компактным, как добиться того, чтобы он развивал мощность 80 и более киловатт в условиях жестких ограничений по габаритам и массе, — объясняет заведующий кафедрой, доктор технических наук Юрий Макаричев. — Кроме того, необходимо решить сложные прочностные проблемы и задачи расчета тепловых полей и оптимизации».

Тем не менее, ученым опорного университета удалось спроектировать аппарат, который удалось выдержать в габаритах, указанных в техническом задании. Затем на НПО «Шторм» изготовили опытный образец стартера и провели промышленные испытания на уже действующем оборудовании — газотурбинном двигателе НК-36.

По словам генерального директора «Шторма» Сергея Буряшкина, сейчас ведутся пробы на нескольких типах газотурбинных двигателей: НК-8-2У, НК-16, НК-36. А разработчики готовятся запатентовать изобретение как полезную модель. Кроме того, ученые и производственники пришли к выводу о необходимости научно-производственной лаборатории на базе кафедры электромеханики Политеха. НПО «Шторм» со своей стороны могло бы предоставить производственно-испытательное оборудование.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
12 января 2018  12:55
Ученые самарского Политеха создали систему запуска газотурбинных двигателей Разработчики готовятся запатентовать изобретение как полезную модель.
Ученые самарского Политеха создали систему запуска газотурбинных двигателей
Разработчики готовятся запатентовать изобретение как полезную модель. Социум
30
12 января 2018  12:36
В выходные в Самарской области прогнозируют до 24 градусов мороза Такая температура будет ночью.
В выходные в Самарской области прогнозируют до 24 градусов мороза
Такая температура будет ночью. Социум
39
12 января 2018  11:42
Дмитрий Азаров поздравил работников отрасли с Днем российской печати Его отмечают 13 января.
Дмитрий Азаров поздравил работников отрасли с Днем российской печати
Его отмечают 13 января. Социум
75
Весь список

Здравоохранение
12 января 2018  11:37
Заболеваемость ОРВИ в Самаре снизилась Эпидемического уровня не зафиксировано.
Заболеваемость ОРВИ в Самаре снизилась
Эпидемического уровня не зафиксировано. Здравоохранение
69
10 января 2018  14:00
В Красноярском районе станция скорой помощи работала с нарушениями В адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление.
В Красноярском районе станция скорой помощи работала с нарушениями
В адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление. Здравоохранение
280
10 января 2018  09:30
Первый в новом году выездной прием отделения мобильной офтальмологической помощи пройдет в Тольятти
Первый в новом году выездной прием отделения мобильной офтальмологической помощи пройдет в Тольятти
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни по предварительной записи. Здравоохранение
231
Весь список
Новости медицины
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
130
22 декабря 2017  22:03
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
 Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
204
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
646
Весь список
Туризм
12 января 2018  09:27
Краснодарский край, Таиланд, ОАЭ, Гоа и Прага стали самыми популярными направлениями у российских туристов в новогодние праздники
Краснодарский край, Таиланд, ОАЭ, Гоа и Прага стали самыми популярными направлениями у российских туристов в новогодние праздники
Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала места, в которых российские любители поездок  особенно охотно встречали 2018 год. Туризм
108
9 января 2018  10:29
Самара вошла в топ-3 самых недорогих у туристов городов для рождественских поездок
Рейтинг составлен по результатам анализа броней. Туризм
195
18 декабря 2017  10:46
Самара вошла в топ-10 городов России с наименьшими расходами туристов на жилье Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году.
Самара вошла в топ-10 городов России с наименьшими расходами туристов на жилье
Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году.  Туризм
299
Весь список
Образование
12 января 2018  09:12
В Госдуме предложили начинать учебный год c 1 октября из-за изменений климата Депутаты считают, что детям необходимо больше отдыхать в теплое время года.
В Госдуме предложили начинать учебный год c 1 октября из-за изменений климата
Депутаты считают, что детям необходимо больше отдыхать в теплое время года. Образование
115
11 января 2018  10:57
Самарцев приглашают на открытие комплексной выставки изданий «Великая битва на Волге» Сотрудники библиотеки планируют проводить экскурсии по выставке.
Самарцев приглашают на открытие комплексной выставки изданий «Великая битва на Волге»
Сотрудники библиотеки планируют проводить экскурсии по выставке. Образование
280
9 января 2018  23:45
Кандидаты наук получили финансовую поддержку на 2018-2019 годы.
Ученые Политеха победили в конкурсе грантов и стипендий президента РФ
  Образование
417
Весь список

Культура
12 января 2018  11:48
В Самаре откроется выставка, посвященная 100-летию государственной архивной службы России Выставка будет работать до 28 февраля.
В Самаре откроется выставка, посвященная 100-летию государственной архивной службы России
Выставка будет работать до 28 февраля. Культура
64
12 января 2018  10:46
Самарцев приглашают на превью-показ фильма Рустама Хамдамова «Мешок без дна» Мероприятие состоится в ЦРК «Художественный».
Самарцев приглашают на превью-показ фильма Рустама Хамдамова «Мешок без дна»
Мероприятие состоится в ЦРК «Художественный». Культура
105
11 января 2018  13:44
Самарцев приглашают на выставку выставке Дмитрия Мантрова «Путь, озаренный светом» Он относится к плеяде молодых и ярких самарских художников.
Самарцев приглашают на выставку выставке Дмитрия Мантрова «Путь, озаренный светом»
Он относится к плеяде молодых и ярких самарских художников. Культура
269
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
56
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
478
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
464
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6167
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2323
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9250
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2859
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
11115
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3252
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3035
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1824
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2225
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2119
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1769
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3397
Весь список

Мероприятия
В Самаре откроется выставка, посвященная 100-летию государственной архивной службы России
В Самарском зоопарке отметят 20-летие медведя Умки
27 января - лыжный марафон «Сокольи горы»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре мать оставила умирать новорожденную девочку на улице

415

В Самарском зоопарке отметят 20-летие медведя Умки

228

Леонид Ставицкий: "Уверен, что Самарская область справится со всеми своими обязательствами"

226
за неделю

Около ТЦ «Самолет» в Самаре кто-то выкинул много буханок хлеба

2681

Блогер из Самары снял видео тоннеля для скоростного трамвая под улицей Дальней

1729
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда