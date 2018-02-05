Ученые самарского Политеха разрабатывают смазочный материал для газотурбинных двигателей
5 февраля 2018 12:21
106
Несколько лет сотрудники кафедры органической химии разрабатывают оригинальные способы получения высокотемпературных смазочных материалов для газотурбинных двигателей. Исследование проводится под руководством доктора химических наук, заведующего кафедрой Юрия Климочкина.
«По мере развития авиации непрерывно повышаются требования к качеству масел. Это связано в первую очередь с повышением температурных нагрузок в агрегатах и увеличением сроков замены масел», — поясняет кандидат химических наук, доцент кафедры Елена Ивлева.
Из всех требований, предъявляемых к качеству масла, наиболее важным является высокая термоокислительная стабильность, то есть способность смазочного материала при высоких температурах и длительной работе двигателя сохранять на необходимом уровне все физико-химические и эксплуатационные свойства. Добиться этого ученые предлагают путем введения в состав основы масла сложных эфиров, полученных на основе производных адамантана.
Выбор этих соединений ученые объясняют уникальностью максимально приближенного к сферическому строению адамантанового каркаса. Углеродный скелет молекулы подобен структурной единице алмаза, и вследствие этого адамантан проявляет исключительную термостабильность. Поэтому введение адамантильного радикала повышает термическую стабильность вещества и его стойкость к окислению. Исследования физико-химических свойств проводятся в сотрудничестве с лабораториями Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке.
К слову, ученые опорного университета решают и другие задачи для успешной работы газотурбинных двигателей. В частности, сотрудники кафедры «Электромеханика и автомобильное электрооборудование» создали систему электрического запуска устройств.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 февраля 2018 16:23
Посвященную 75-летию Победы в Сталинградской битве. Социум
29
5 февраля 2018 16:04
Лучше, чем жители большинства остальных стран, где проводились опросы, россияне разбираются только в строении атома. При этом треть россиян считает астрологию... Социум
54
5 февраля 2018 15:52
Госавтоинспекция убедительно просит водителей воздержаться от поездок на личном автомобиле, особенно загородных. Социум
80
Здравоохранение
5 февраля 2018 10:24
Медики проведут акции в организациях и в образовательных учреждениях региона. Здравоохранение
140
3 февраля 2018 14:19
В прокуратуре и минздраве края проверка уже начата. Здравоохранение
346
1 февраля 2018 15:18
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС. Здравоохранение
270
Новости медицины
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
87
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
317
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
337
Туризм
1 февраля 2018 17:21
На сегодняшний день Кипр является одной из самых посещаемых туристических стран мира. Ежегодно, курорты данной страны посещают более сотни тысяч туристов. Туризм
97
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
663
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1362
Образование
5 февраля 2018 09:45
В 2018 году из 21 участника областного этапа конкурса 4 – молодые учителя. Образование
139
2 февраля 2018 11:32
Соревнования будут проходить в один тур в режиме on-line. Образование
207
1 февраля 2018 12:24
40 рамок уже есть, еще 138 устройств закупят в ближайшее время. Образование
318
Культура
5 февраля 2018 12:55
Мероприятие приурочено ко Дню всех влюбленных. Культура
101
5 февраля 2018 12:38
Масленичные площадки разместятся и в других районах города. Культура
139
5 февраля 2018 09:58
Мероприятие состоится 10 февраля в 11:00. Культура
144
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
177
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
556
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
543
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
475
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
499
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1717
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
569
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
565
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7199
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
327
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3409
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1973
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2409
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2296
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1923
Мероприятия