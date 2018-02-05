Ученые самарского Политеха разрабатывают смазочный материал для газотурбинных двигателей

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Несколько лет сотрудники кафедры органической химии разрабатывают оригинальные способы получения высокотемпературных смазочных материалов для газотурбинных двигателей. Исследование проводится под руководством доктора химических наук, заведующего кафедрой Юрия Климочкина.«По мере развития авиации непрерывно повышаются требования к качеству масел. Это связано в первую очередь с повышением температурных нагрузок в агрегатах и увеличением сроков замены масел», — поясняет кандидат химических наук, доцент кафедры Елена Ивлева.Из всех требований, предъявляемых к качеству масла, наиболее важным является высокая термоокислительная стабильность, то есть способность смазочного материала при высоких температурах и длительной работе двигателя сохранять на необходимом уровне все физико-химические и эксплуатационные свойства. Добиться этого ученые предлагают путем введения в состав основы масла сложных эфиров, полученных на основе производных адамантана.Выбор этих соединений ученые объясняют уникальностью максимально приближенного к сферическому строению адамантанового каркаса. Углеродный скелет молекулы подобен структурной единице алмаза, и вследствие этого адамантан проявляет исключительную термостабильность. Поэтому введение адамантильного радикала повышает термическую стабильность вещества и его стойкость к окислению. Исследования физико-химических свойств проводятся в сотрудничестве с лабораториями Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке.К слову, ученые опорного университета решают и другие задачи для успешной работы газотурбинных двигателей. В частности, сотрудники кафедры «Электромеханика и автомобильное электрооборудование» создали систему электрического запуска устройств.