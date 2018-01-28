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Новости /  Общество /  Социум  

Ученые нашли способ предотвратить укусы комаров

28 января 2018 10:28
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Ученые нашли способ предотвратить укусы комаров Комары способны запоминать запахи, ассоциируемые с опасностью, и впоследствии избегать их.
Комары способны запоминать запахи, ассоциируемые с опасностью, и впоследствии избегать их.

Эта особенность может помочь в разработке средств борьбы с переносящими опасные заболевания насекомыми. К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета в США, передает «РИА Новости».

В ходе исследования самок желтoлихорадочный комара помещали в камеру, где находилась ткань с запахами разных людей и мышей. Когда насекомые на нее садились, ученые с помощью вибрации отпугивали комара от «жертвы».

Спустя сутки насекомых выпустили в другое помещение с двумя коридорами — по одному из них был запущен воздух без запаха, а по другому — с запахами из предыдущего эксперимента. При этом насекомые не летели по тому коридору, где был запах их прежних «жертв», «давших отпор».

Биологи выяснили, что запоминать запахи комарам помогает нейромедиатор дофамин. Генетически модифицированные особи, у которых была затруднена выработка этого гормона, не различали ароматы.

Исследователи полагают, что нарушение выработки дофамина с помощью генной инженерии может отучить комаров узнавать запахи людей, а также бояться резких движений, сообщают "Известия".
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Комментарии



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