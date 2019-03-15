Участниками Startup Tour в Тольятти в день открытия стали свыше 700 человек
15 марта 2019 09:32
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Всероссийский Open Innovations Startup Tour — один из масштабных проектов по поиску в регионах перспективных стартапов — начался 14 марта в Тольятти. В мероприятии, проходящем на площадке технопарка «Жигулевская долина», приняло участие свыше 700 человек.
В ходе церемонии открытия форума министр экономического развития и инвестиций губернии Дмитрий Богданов зачитал приветственный адрес от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в котором он отметил, что Самарская область является одним из самых развитых инновационных регионов страны: «В губернии создаются все условия для того, чтобы новаторские идеи рождались, созревали и успешно воплощались в жизнь. Уверен, что с каждым годом таких идей станет все больше, и обязательно будет оказано содействие в их реализации».
В этом году на конкурс инновационных проектов в Тольятти поступило 248 заявок из 10 регионов России. По итогам экспертного отбора в полуфинал вышли 32 стартапа.
Участники соревнуются в трех конкурсных направлениях: биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии, информационные технологии.
Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области: «Тольятти принимает Стартап Тур уже в третий раз. Немного городов в нашей стране привлекают столь крупные события инновационной направленности с такой завидной регулярностью. Конечно, когда организаторы выбирают города для Стартап Тура, одного желания и готовности территории провести мероприятие мало. Важно еще, чтобы в регионе были соответствующие среда, настрой, предпринимательская активность. Самарская область всегда выделяла развитие инноваций в числе своих приоритетных направлений».
Советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен отметил: «До сих пор в любом городе России может наблюдаться ситуация, когда местные предпринимательские сообщества, технопарки и университеты работают по отдельности, не сотрудничают друг с другом. Исключительно важно изменять эту ситуацию. Дело в том, что конкурентами успешных компаний из Тольятти будут компании не из Самары и, возможно, даже не из России, а из любой точки планеты. Чтобы быть готовым к новой повестке, чтобы достойно конкурировать на мировой арене, вы должны объединить усилия, сфокусировать энергию и ускорять эти неизбежные перемены сами».
Ключевым событием первого дня Startup Tour в Тольятти стала панельная дискуссия «Источники цифрового прорыва в регионах» с участием министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, директора «Жигулевской долины» Александра Сергиенко, ректора Тольяттинского государственного университета Михаила Криштала и директора Самарского отделения ПАО «МегаФон» Максима Токаренко. Модератором выступил заместитель генерального директора АНО «Сколково Форум» Олег Мосяж. Спикеры обсудили определяющие факторы для успешного перехода страны к цифровой экономике и разобрали кейсы Самарской области, на которые смогут ориентироваться другие регионы.
В рамках образовательной программы Startup Tour в «Жигулевской долине» прошли лекции и мастер-классы приглашенных федеральных экспертов. Так, инвестиционный директор ООО «Локомотив» Анна Брусницына рассказала, как собрать команду мечты для создания и продвижения стартапа, а старший юрист Ассоциации IPChain Михаил Басс объяснил, как стартаперы могут защитить право на свою интеллектуальную собственность.
В течение дня конкурсанты и участники мероприятия общались с экспертами и менторами, получали советы по усовершенствованию стартапов и развитию собственного бизнеса. Сегодня, 15 марта жюри выберет победителей конкурса, в том числе суперфиналиста, которому вручат денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Все победители получат приглашения на Startup Village — самую масштабную в России и СНГ стартап-конференцию, которая пройдет в конце мая в ИЦ «Сколково», сообщает пресс-служба облправительства.
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