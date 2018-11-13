УПЧ в Самарской области проведет прием по вопросам реализации трудовых прав граждан

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28 ноября Уполномоченным по правам человека в Самарской области организовано проведение целевого приема граждан, посвященного вопросам реализации гражданами права на труд.Целевой прием граждан пройдет в городах Самара, Тольятти и Сызрань с участием сотрудников аппарата регионального омбудсмена, представителей Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Государственной инспекции труда в Самарской области, прокуратуры Самарской области, Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области, членов Общественного и экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном, общественных помощников Уполномоченного.Необходима предварительная запись по телефону!Адреса приема:В Самаре: ул. Маяковского, д. 20. Приемная граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Предварительная запись по телефону: 8 (846) 337-29-03 с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00), перерыв с 13.00 до 14.00.В Тольятти: ул. Карла Маркса д. 42. Общественная приемная Администрации городского округа Тольятти. Предварительная запись по телефону: 8 (8482) 54-32-66 с 8.00 до 17.00 (в пятницу - до 16.00), перерыв с 12.00 до 13.00.В Сызрани: ул. Карла Маркса д. 67, каб. № 4. Отдел по работе с обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань. Предварительная запись по телефону: 8 (8464) 98-55-46 с 8.00 до 17.00 (в пятницу - до 16.00), перерыв с 12.00 до 13.00.