Три дня в Самаре будет работать интерактивная выставка «Техно-БУМ»

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В пятницу, 2 ноября, в 10.00, в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (г. Самара, ул. Ленинская, д. 142, конференц-зал) откроется первая выставка «Инженерные каникулы «Техно-БУМ» - 2018». Мероприятие продлится по 4 ноября.«Техно-БУМ» - это многофункциональное интерактивное пространство, которое создают все его гости в режиме реального времени. Участниками выставки станут дети в возрасте от 3 до 12 лет; руководители и педагоги учреждений образования Самарской области, представители экспериментальных площадок Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования».Будет организована игровая галерея «Город Конструкторов» и «Паровозия», а также обучение для педагогов региона по направлению развития детского технического творчества. В рамках выставки пройдут мастер-классы и консультации для родителей с детьми до 12 лет. На «Техно-БУМе» будет работать выставка проектов экспериментальных площадок ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме «Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами парциальной образовательной программы «От Фребеля до Робота», выставка-конкурс детского конструирования «Самарская техно-игрушка», сообщает пресс-служба облправительства.

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