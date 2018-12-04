Транспортная полиция ловила должников в Самарской области

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В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник», которое проводилось с целью выявления граждан, уклоняющихся от уплаты штрафов, назначенных в качестве наказания за административные правонарушения, в установленный законом срок.В течение последней декады ноября транспортные полицейские установили 14 таких жителей Сызрани, Самары и Тольятти. Все они были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», санкция которой предусматривает наказание в виде двукратного размера суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей. При этом вновь назначенное наказание не освобождает их от уплаты ранее наложенных штрафов.Кроме того, в период проведения операции были оплачены штрафы по ранее совершенным правонарушениям в добровольном порядке на сумму 10 400 рублей.