Тольяттинский школьник встретился с Президентом РФ Владимиром Путиным

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11 января 2018 года в Москве в парке «Зарядье» Президент Россиивстретился с победителями всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремлённая в будущее». Самарскую область на встрече представлял ученик 11-го класса Лицея № 51 г. Тольятти. Свою конкурсную работу «Будущее начинается в настоящем» Никита посвятил своим впечатлениям о пребывании в федеральном образовательном центре для одарённых детей «Сириус» и определении того, какой должна быть «Школа будущего».Напомним, 1 сентября 2017 года, в День знаний, Владимир Путин в Ярославле на форуме «ПроеКТОриЯ» сказал: «Для того чтобы посмотреть в целом, как мы должны двигаться, куда мы должны развиваться… предлагаю написать такое сочинение: «Россия, устремленная в будущее» и... вам предлагаю посмотреть на то, какой вы видите нашу страну на рубеже 2040–2050-х годов».В итоге в конкурсе приняло участие 1,9 миллиона учащихся из 85 субъектов Российской Федерации. 35 работ школьников признаны лучшими.Открыла встречу со школьниками министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Вёл мероприятие «Учитель года России – 2017» Илья Демаков. Речь шла о едином государственном экзамене, профильном обучении и ряде других вопросах современного отечественного образования. Чуть позже к собравшимся присоединился и Президент России Владимир Путин. Он поздравил юных литераторов с победой в конкурсе и сказал:«Особенно порадовало, что, само собой разумеется, вы пишете о своей роли в будущем страны, не забываете при этом ни про экологию, ни про свою малую родину (что чрезвычайно важно), видите её красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей непосредственно с ваших позиций, сегодня и в будущем. Это всё мне представляется очень важным, и очень интересным, и красиво изложенным», - отметил Глава государства.Президент и школьники обсудили ряд важных вопросов развития образования, экологии, науки и технологий, семейных ценностей, национальных отношений, престижа рабочих профессий. Центральной темой беседы стал образ будущего как России в целом, так и каждого из присутствующих ребят.По окончании встречи Никита Рыжков получил возможность лично поговорить с Президентом России. Никита выразил признательность Главе государства за возможность обучения в образовательном центре для одарённых детей «Сириус» и сообщил, что побывал там уже дважды. «Что, правда?» - удивился Президент. После этого он пожал мальчику руку и поблагодарил за успехи.«Впечатления от встречи самые хорошие. Особенно мне понравилось то, что в России создаётся современная система дистанционного обучения», - делится Рыжков.Участником образовательных программ центра «Сириус» Никита Рыжков стал в результате своего серьёзного увлечения литературой, философией, социологией и театром. Кроме того, он – круглый отличник, призёр регионального и федерального этапов предметной олимпиады по литературе, участник 1 международного Пушкинского литературного конкурса «Друзья по вдохновению», сообщает пресс-служба облправительства.