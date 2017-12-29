Тольяттинские полицейские встретились с представителями национальных диаспор
29 декабря 2017 11:44
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В Управлении МВД России по г. Тольятти состоялась встреча тольяттинских полицейских с представителями национальных диаспор города. Мероприятие прошло в формате «круглого стола». Ключевым стал вопрос предупреждения возникновения этнических и религиозных конфликтов между представителями национальных диаспор. Особое внимание было уделено профилактике экстремистских проявлений, преодолению нигилизма в вопросе знаний о национальных, культурных, духовных и религиозных традициях народностей, населяющих Автоград. Представители национальных диаспор смогли задать правоохранителям интересующие их вопросы и получить развернутые ответы, сообщает облМВД.
«Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции и представители общественности уделяют большое внимание вопросам межнациональных отношений, складывающихся в городской среде. И это не случайно. Тольятти город многонациональный, с давними традициями дружбы между представителями различных национальностей и конфессий», – отметил начальник Управления полковник полиции Хейрулла Ахмедханов в своем вступительном слове. Хейрула Мирзоевич рассказал о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, а также в отношении жителей зарубежья. Полковник полиции отметил, что наибольшую долю из иностранцев, въезжающих на территорию Самарской области, составляют мигранты, движимые поиском работы.
На встрече сотрудники полиции довели информацию об оказываемых государственных услугах. Для получения которых необходимо всего лишь зарегистрироваться в личном кабинете на сайте www.gosuslugi.ru. Для регистрации граждан на портале государственных услуг органами внутренних дел в каждом отделе полиции Тольятти и отделе по вопросам миграции размещен центр обслуживания граждан. Всем желающим оказывается помощь по регистрации на портале государственных услуг и подаче заявлений в электронном виде на получение услуг по линии МВД России.
Начальник Управления МВД России по городу Тольятти призвал присутствующих к конструктивному взаимодействию в решении поставленных проблем. Полковник полиции высказал пожелание, чтобы национальные объединения продолжили оказывать содействие полиции. Проводили активную разъяснительную работу с вновь прибывшими иностранцами. Оказывали им содействие в трудоустройстве и в решение возникающих проблем, не допуская конфликтных ситуаций.
Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Тольятти Антон Просянкин отметил: - «Встреча прошла в положительном ключе, со стороны руководителей диаспор сотрудники полиции получили всестороннюю поддержку и заверение в том, что они примут активное участие в мероприятиях направленных на недопущение противоправных действий».
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