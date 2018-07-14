Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО

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Как уже сообщалось, вечером в субботу 14 июля в на пешеходной ул. Куйбышева, ставшей в настоящее время пешеходной, состоялся танцевальный парад в честь окончания Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM .Это уже восьмой танцевальный флешмоб за время проведения мирового футбольного первенства, организованный несколькими танцевальными школами при поддержке администрации Самары. Танцоры исполнили диско, хип-хоп, брейк-данс, латиноамериканские танцы, и гуляющие по улице самарцы охотно присоединялись к ним, создавая общую атмосферу веселья. Многие горожане пришли вместе с детьми разных возрастов.В шествии приняли участие и волонтеры, которые прошли в общей колонне с флагами стран-участниц ЧМ-2018 и флагами с именами игроков сорной России по футболу"Я уже не в первый раз прихожу посмотреть на танцевальный парад. Позитивно, можно и самим потанцевать, заряжаешься хорошим настроением", - делится впечатлением одна из зрительниц, самарчанка Марина.Напомним, еще во время первого парада один из организаторов танцевального парада Денис Новиков, руководитель студии танца «DANCE and LIVE» заявлял, что хотелось бы сделать подобные парады самарской традицией. И теперь можно сказать, что это пожелание сбылось!Фото: Дильдина Светлана.