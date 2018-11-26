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Новости /  Общество /  Социум  

Таможенной службе на самарской земле исполнилось 25 лет

26 ноября 2018 10:59
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Таможенной службе на самарской земле исполнилось 25 лет В честь этого состоялся концерт.
В честь этого состоялся концерт.

22 ноября в Самаре состоялись праздничные мероприятия, посвященные
25 – летию со дня образования Самарской таможни.

Юбилейный день открылся заседанием коллегии Приволжского таможенного управления, где дана была положительная оценка работы Самарской таможни. Для региональных средств массовой информации была проведена пресс-конференция о деятельности Самарской таможни в год юбилея и дальнейшей ее работе в условиях создания Приволжской электронной таможни.
Ярким событием дня стало мероприятие, посвященное двадцатипятилетию. Праздник начинался уже в фойе дворца культуры, где располагалась фотовыставка о самарских таможенниках, а гостей мероприятия встречал торжественным маршем военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области. Поздравить самарских таможенников и ветеранов таможенной службы с юбилеем пришли представители исполнительной и законодательной власти Самарской области, руководители правоохранительных органов и судебной власти Самарской области, участники внешнеэкономической деятельности региона и руководители ведущих вузов города Самары.

Торжественный концерт был открыт небольшим фильмом о становлении таможенной службы на самарской земле. Самарских таможенников поздравили и вручили заслуженные награды.
Одним из почетных гостей праздника был Валерий Викторович Гончаров – первый начальник Самарской таможни, который вспомнил самое начало работы: « Не было компьютеров, дефицит оргтехники, но было большое желание работать…» О том, что в настоящее время такой же позитивный настрой на работу у самарских таможенников озвучили со сцены коллеги - начальники всех девяти таможен Приволжского таможенного управления.
Большое впечатление на гостей произвело выступление подшефных Самарской таможни - учеников школы-интерната № 71. Весь зал встал и слушал выступление ребят стоя, аплодируя в такт детским песням. Яркими были песни самодеятельного народного коллектива Самарской таможни вокального ансамбля «Самарочка». Праздничный фонтан выступлений подарили зрителям солисты оркестра Федеральной таможенной службы России.
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