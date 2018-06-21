ЦВО техникой нового поколения усилил контроль над воздушным пространством Самарской области

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Центральный военный округ с помощью трёхкоординатной радиолокационной станции (РЛС) кругового обзора "Каста 2-2" усилил контроль над воздушным пространством Самарской области.Новая РЛС поступила по Гособоронзаказу и была поставлена на вооружение дивизии противовоздушной обороны, дислоцированной в регионе. В состав станции входят четыре машины, она обладает высокой надежностью, удобством и безопасностью в эксплуатации, простотой технического обслуживания. Способна в дежурном режиме контролировать воздушное пространство в автоматическом режиме, определять дальности, азимуты, эшелоны высоты полета и трассовых характеристик самолетов, вертолетов, крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.Станция обнаруживает цели, выполненные в том числе с применением технологий «Стелс», сообщает пресс-служба ЦВО.