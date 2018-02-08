Свыше 200 машин проверили в Самаре через «Мобильный розыск»

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Сразу три отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, вооружившись смартфонами, отправились на поиски должников. Акция «Мобильныйрозыск» прошла на территории Комсомольской площади г. Самары возле здания железнодорожного вокзала.Судебные приставы-исполнители, осуществляющие розыск, просканировали более 200 госномеров автомобилей, выявив 6 владельцев автотранспортных средств, являющихсядолжниками. Они задолжали по 10 исполнительным производствам 23 тысячи рублей. В основном это водители-лихачи из Самары и Самарской области. Однако один из владельцев машиныоказался должником из Московской области, В отношении которого возбуждено 1 исполнительное производство на сумму 18 тысяч рублей.Водителям, которых на месте застать не удалось, судебные приставы оставили на лобовом стекле памятки, информирующие о проведении акции и необходимости оплаты задолженности.Автолюбитель, который оказался за рулем припаркованного автомобиля на момент акции, поспешил заверить приставов, что штрафы за нарушение ПДД на общую сумму 2 тысячи рублейон уже оплатил и просто не успел предъявить квитанции в отдел.