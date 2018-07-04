Свыше 400 иностранцев за полгода выдворили из Самарской области
4 июля 2018 09:06
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За минувшую неделю из Самарской области было депортировано 23 нелегальных мигранта из Узбекистана, Киргизии, Молдовы и других стран ближнего зарубежья. Всего в этом году судебные приставы региона препроводили за пределы страны 441 иностранца.
Работники Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области продолжают препровождать иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории России. Всего же за первое полугодие 2018 года судебными приставами Самарской области был отправлен на Родину 441 нелегальный мигрант, причем 274 из них уехали за свой счет.
Работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат их на историческую Родину за их счет. Такой метод работы достигается, в том числе, и благодаря взаимодействию руководства Управления ФССП России по Самарской области с представителями национальных диаспор, которые находят средства своим согражданам на покупку билетов.
Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.
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