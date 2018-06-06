Судебные приставы проверят самарцев на долги в акватории Волги

В ходе акции «Должник на воде» граждане – водители и владельцы водных судов будут останавливаться и проверяться на наличие задолженностей по различным категориям исполнительных производств. В рамках акции судебные приставы будут не только выявлять должников, но и применять к ним меры, предусмотренные Федеральным законом №229 «Об исполнительном производстве». Кроме того, гражданам будет дана возможность погасить свои задолженности на месте при помощи мобильных терминалов для оплаты.Также граждан познакомят с работой сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома.Мероприятие будет проходить на территории г.о. Самары, Тольятти и других населенных пунктах региона совместно с Центром Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области.Акция продлится до середины сентября.