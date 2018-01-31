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С 1 января текущего года в соответствии с указанием ФССП России судебные приставы прекратили прием наличных денежных средств по квитанционным книжкам и полностью перешли на безналичный расчет.Теперь оплатить долги граждане могут с помощью банковских карт в любых банках и отделениях связи, а также в режиме «онлайн» на официальном сайте Управления. Если у граждан отсутствуют банковские карты, оплатить задолженность можно в любом отделении банка, предварительно распечатав квитанцию с сайта Службы судебных приставов из раздела «Банк данных исполнительных производств».Оплата задолженности через интернет производится в разделе «Банк данных исполнительных производств» с помощью электронных платёжных систем. Владельцы смартфонов могут воспользоваться мобильными приложениями - «ФССП» и «Госуслуги». Оплата задолженности через систему «Госуслуги» производится по номеру УИН (уникальный идентификатор начисления по платежам за государственные и муниципальные услуги). Для оплаты через терминал или банкомат необходимо знать номер исполнительного производства (уточнить его можно в разделе «Банк данных исполнительных производств»).При всех способах оплаты время поступления денежных средств на лицевые счета отделов судебных приставов составляет от 3 до 5 дней.Отметим, что переход на безналичный расчет произведен с целью снижения коррупционных рисков, а также повышения эффективности взыскания долгов по различным категориям исполнительных производств, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.