Судебные приставы Тольятти напомнили жителям города о долгах

172

Судебные приставы-исполнители Автозаводского района №2 г. Тольятти посетили граждан, имеющих крупные задолженности по платежам за коммунальные услуги и алиментам. Судебные приставы-исполнители вручили должникам постановления о возбуждении исполнительных производств, а также уведомили о последствиях, грозящих им в случае дальнейшего уклонения от погашения возникшей задолженности: аресте счетов, имущества, запрете на регистрационные действия в отношении имущества, а также ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации.Так, гражданину В., который является отцом-алиментщиком, грозит и ограничение в специальном праве на право управления транспортными средствами (закон №340-ФЗ), а в случае 2-х месячного игнорирования своих обязательств – ответственность по ст. 5.35.1 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).Работники Управления ФССП России по Самарской области проинформировали должников о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно погасить задолженности как за «коммуналку», так и по алиментам.