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Новости /  Общество /  Социум  

Судебные приставы Самары разыскали должника, который сбежал от отбывания обязательных работ

20 декабря 2017 10:39
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Судебные приставы Самары разыскали должника, который сбежал от отбывания обязательных работ Акция «В Новый год – без долгов!» продолжается.
Акция «В Новый год – без долгов!» продолжается.

В отделе судебных приставов Красноглинского района Самары было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с гражданина Я. Должник не выплачивал денежные средства в пользу несовершеннолетнего ребенка, тем самым образовал долг в размере 85 тысяч рублей.
Судебными приставами-исполнителями мужчина был привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. Не смотря на это, должник решил избежать правосудия. Не отбыв наказание, он перестал выходить на связь, начал скрываться. Судебные приставы объявили его в розыск, который был проведен успешно. Должника нашли. Вместе с тем, гражданин Я. предоставил справку с места работы.

В настоящее время исполнительный документ о взыскании алиментных платежей с должника был направлен работодателю для удержания денежных средств в пользу ребенка. Также мужчина уже приступил к отбыванию обязательных работ. Судебные приставы предупредили отца ребенка, что в случае дальнейшего уклонения от своих родительских обязательств, он может быть привлечен к уголовной ответственности.
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