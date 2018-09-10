Судебные приставы Самарской области взыскали с алиментщиков свыше 34 миллионов рублей

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В рамках акции судебные приставы исполняют решение суда, взывая должников к закону совести, в том числе привлекая священнослужителей.В отделе судебных приставов Хворостянского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении гражданина К. о взыскании алиментных платежей в пользу несовершеннолетнего ребенка. Не смотря на то, что должник знал о своих родительских обязательствах, он не торопился их выполнять. В рамках исполнительного производства к мужчине применялись меры принудительного взыскания задолженности, в том числе описывалось и арестовывалось имущество. В связи с этим он был привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. После этого мужчина начал выплачивать задолженность. Вместе с тем, отделом судебных приставов в рамках акции «Собери ребенка в школу» была проведена встреча должников с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы, в которой принял участие и гражданин К. Священнослужитель поддержал духовный настрой должника, ведь будучи ребенком он тоже был лишен внимания и поддержки — его родители были лишены родительских прав. Должник пообещал устроиться на работу и исполнять свой отцовский долг.Всего же в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области за 7 месяцев 2018 года было возбуждено почти 7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. Взыскано за тот же период было свыше 34 миллионов рублей.Акция продлится до середины сентября 2018 года.