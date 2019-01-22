Судебные приставы Самарской области помогли свыше 600 сиротам стать обладателями своего жилья

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За 12 месяцев 2018 года судебными приставами-исполнителями было окончено 691 исполнительное производство о предоставлении жилья, из которых 620 — о предоставлении жилья детям-сиротам.Также за текущий год работниками Службы было окончено 13 691 исполнительное производство о взыскании алиментных платежей. Взыскано в пользу детей порядка 134 миллионов рублей, из которых 13,8 — взыскано в результате применения к должникам-алиментщикам меры принудительного исполнения в виде ограничения на пользование специальным правом.