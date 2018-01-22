Судебные приставы Самарского региона объявили о начале информационной акции «Узнай о своих долгах»

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В рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы региона проведут множество мероприятий на всей территории Самарской области.Целью данной акции является информирование граждан о деятельности Службы судебных приставов, предоставления возможности в доступной форме проверить себя всписке должников через «Банк данных исполнительных производств», а также должностные лица Управления ФССП России по Самарской области дадутконсультации по вопросам, входящим в компетенцию службы.В рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы посетят заводы, предприятия и учреждения региона, проведут акции в местахмассового скопления граждан, проведут совместные мероприятия с органами Госавтоинспекции, сообщает ведомство.