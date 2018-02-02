Судебные приставы Красноглинского района Самары помогли инвалиду I группы вернуть в дом электричество

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Садовое товарищество, в котором состоит гражданин К., отключило его участок и дом от электроэнергии, ссылаясь на то, что он якобы осуществлял несанкционированныеподключения. Мужчина обратился в суд Красноглинского района г.Самары с исковым требованием - восстановить электроснабжение. Так как веских причин для приостановкиэлектроснабжения у товарищества не оказалось, служители Фемиды выступили в защиту прав владельца участка и приняли решение обязать ответчика за свой счет восстановить подачу электроэнергии.На основе выданных судом исполнительных документов в отдел судебных приставов Красноглинского района г.Самары в отношении садового товарищества было возбужденосоответствующее исполнительное производство. В адрес должника было направлено требование об исполнении решения суда, которое товарищество проигнорировало.По истечении добровольного срока исполнения судебным приставом-исполнителем в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей согласно ст.112 УК РФ Федерального Закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Также председателю садового товарищества было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».После получения предупреждения и вынесения постановления об исполнительском сборе должник исполнил решение суда в полном объеме, восстановив электроснабжение на участке и в доме гражданина К. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.