Студенческий десант состоялся в полиции Тольятти

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Сотрудники полиции ежегодно в рамках акции "Студенческий десант" знакомят учащихся разных учебных заведений со спецификой своей работы, рассказывают о том, как раскрывают преступления, собирают доказательную базу. Вот и в этом году ребята пришли в гости к полицейским. Мероприятие началось со встречи студентов с руководством Управления и представителями Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти. Начальник Управления полковник полиции Хейрулла Ахмедханов кратко рассказал об итогах работы полицейских за 2018 год и ответил на вопросы студентов, которых больше всего интересовало, как стать сотрудником полиции и какие к нему предъявляются требования.Представитель Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти Антон Просянкин рассказал ребятам о работе Общественного Совета, его задачах, а также для чего тольяттинская полиция проводит подобные акции.Он пояснил молодежи, что одним из главных принципов деятельности полиции является принцип открытости и публичности. Работа полиции затрагивает, прежде всего, права и интересы каждого члена общества, и, соответственно, она должна вестись в максимально открытом формате. Подобные акции позволяют ближе познакомится с работой полицейских, вникнуть в суть работы правоохранителей и по возможности оказать посильную помощь.Затем ребят пригласили в кинологический центр Управления. Опытные кинологи рассказали тольяттинским студентам, как обращаться с питомцами и как их дрессировать, показали, как служебные собаки обнаруживают взрывчатку и наркотики, а также предоставили возможность ребятам погладить и сфотографироваться с собаками.Участники акции «Студенческий десант» в процессе встречи с интересом расспрашивали сотрудников полиции о том, как попасть на практику в кинологическое подразделение, по какому принципу отбирают собак на службу, какие породы наиболее востребованны.Такие встречи, по мнению полицейских, вносят существенный вклад в профилактику правонарушений, ведь на них молодому поколению тольяттинцев рассказывают о важности ведения здорового образа жизни и соблюдения законопослушного поведения.