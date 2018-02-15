Студенческие поисковые отряды из 80 вузов страны приехали в Самару на слет
15 февраля 2018 13:47
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В историческом парке «Россия - Моя история» слет поисковиков откроет член Общественной палаты РФ Елена Цунаева, доверенное лицо Владимира Путина, руководитель Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».
Накануне в региональном избирательном штабе кандидата в Президенты РФ Владимира Путина она встретилась с волонтерами и добровольцами штаба. «Детская увлеченность определила мой профессиональный путь. В «поиске» я с 13 лет, начинала эту работу со школьного музея», - рассказывает о себе Елена Цунаева.
Поисковое движение России она называет на иначе, как общественное явление. «Его уникальность в том, что мы пережили политические, исторические коллизии государства. Потому что верили… Верили в победу защитников Отечества, передавая эту веру другим», - говорит руководитель движения.
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. Региональные отделения движения открыты в 82 субъектах Федерации.
Участники движения ведут поисковые работы во всех уголках страны, которые затронула Великая Отечественная война. Они не только выезжают на поля сражений, но и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги Памяти, занимаются патриотическим воспитанием, реализуют просветительские проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ.
Выставка «Имена из солдатских медальонов» - одна из таких. Откроется она сегодня, 15 февраля, на площадке исторического парка «Россия-Моя история». «Медальон - ценная находка, который позволяет найти человека. Это капсула, где лежит вкладыш- записка. В ней написано - как звали бойца, откуда призвался, где живут родные. По этой записке мы ищем родственников. Так, «пропавшие без вести» становятся «именами в истории», - говорит Елена Цунаева, добавляя, что только поисковики могут личностно рассказать о войне – они на этой площадке работают.
В 2017 году «Поисковое движение России» провело 1349 поисковых экспедиций, в которых приняли участие 37856 человек. В ходе экспедиций подняты останки почти 20 тысяч солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, установлены имена и судьбы 1021 бойца.
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