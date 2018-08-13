Стратегическая сессия «Малые города – большие возможности» пройдет в Самарской области

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14 августа в 10.00 в ТКК «Дворец культуры» г.о. Новокуйбышевск (площадь Ленина, 1) состоится пятая стратегическая сессия по теме: «Малые города – большие возможности».Напомним, в настоящее время в Самарской области разрабатывается стратегия социально-экономического развития региона, в работе над которой принимают участие представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели. Ранее планы развития каждого города и района обсудили на муниципальном уровне совместно с жителями, теперь проходят областные тематические сессии. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Глава региона Дмитрий Азаров.В регионе уже состоялись стратегические сессии по темам: «Новое качество жизни», «Сбережение народа», «Кадровая стратегия – достояние региона», «Экономический прорыв. Цифровая экономика». На этой неделе во время сессии «Малые города – большие возможности» подведут итоги общественных обсуждений стратегических целей и ключевых приоритетов развития по каждому городу, проходивших в рамках муниципальных сессий.Также будут представлены итоги работы межведомственной рабочей группы, которая по инициативе Главы региона осуществляет подготовку Программы действий Правительства по поддержке малых и средних городов Самарской области.В сессии примут участие представители департамента регионального развития министерства экономического развития Российской Федерации, Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив», главы восьми городских округов Самарской области и др.В рамках сессии запланирована дискуссия на тему «О роли «нестоличных» городов в современной России и лучших практиках городского развития» с участием руководителей малых городов из разных регионов Российской Федерации: Республики Крым, Волгоградской, Нижегородской и Ярославской областей.По итогам стратегической сессии будут сформулированы предложения, на реализацию которых областное Правительство обратит особое внимание, сообщает пресс-служба облправительства.Свои предложения в «Стратегию лидерства» может внести каждый житель, отправив их на сайт: http://63lider.ru/.