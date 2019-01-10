Стартовал Всероссийский конкурс «Юный правозащитник»

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В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Юный правозащитник».Конкурс «Юный правозащитник» проводится в целях патриотического воспитания и профессиональной ориентации молодежи, содействия становлению профессиональных династий в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Он проводится среди детей работников службы судебных приставов в возрасте от 11 до 18 лет.Самым юным ребятам в возрасте от 11 до 13 лет предложено представить на суд жюри письменные работы на одну из тем: «Орлёнок» – символ единства, дружбы и традиций» или «Я — гражданин России».Конкурсанты 2-ой возрастной группы от 14 до 15 лет смогут провести свое исследование на следующие темы: «Особенности юридической ответственности несовершеннолетних» и «История исполнительного производства в России».Самые старшие участники от 16 до 18 лет соревнуются в письменных работах на темы: «Особенности прохождения гражданской службы в России» или «Профессия — дознаватель Федеральной службы судебных приставов».Лучшие работы регионального этапа конкурса будут направлены в организационный комитет Всероссийского конкурса «Юный правозащитник» для участия во втором этапе конкурса.Работы на конкурс представляются в отдел государственной службы и кадров Управления ФССП России по Самарской области, г. Самара, ул. Урицкого д.17.