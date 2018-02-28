Сотрудники полиции напоминают жителям Самарского региона: госуслуги в электронном виде – это просто!

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В Безенчукском аграрном техникуме сотрудниками ОМВД России по Безенчукскому району проведена акция «Госуслуги - это просто», направленная на популяризацию получения государственных услуг в электронном виде, оказание консультационной помощи гражданам в вопросах регистрации на портале, а также на повышение информированности граждан о возможности и преимуществах получения услуг в электронном виде.В рамках акции полицейские организовали и провели встречу с педагогическим коллективом техникума и студентами старших курсов. В ней приняли участие около 70 человек.Перед собравшимися выступили начальник отделения по вопросам миграции майор полиции Егор Кравцов и начальник отделения РЭО ОГИБДД майор полиции Сергей Волков.Полицейские рассказали присутствующим о том, что на сегодняшний день существует возможность в кратчайшие сроки получить необходимую услугу в электронном виде через Единый портал. Сотрудники полиции довели до педагогов и студентов информацию о преимуществах пользования порталом, остановившись на наиболее распространенных услугах, таких как получение паспорта гражданина Российской Федерации, получение справки о наличии – отсутствии судимости и получение водительского удостоверения.Выступающие акцентировали внимание собравшихся на возможности значительно сократить сроки подготовки документов и оперативно получить уведомление об их готовности. Важно, что информирование гражданина происходит на каждом этапе работы по его обращению, а заявление можно подать, не выходя из дома. Также обратившимся предоставляется возможность получения 30-процентной скидки на оплату госпошлины при пользовании порталом Госуслуг.Встреча завершилась ответами сотрудников полиции на интересующие вопросы ребят и педагогов. Присутствующие поблагодарили полицейских за проведенную беседу, отметив актуальность полученной информации, сообщает облМВД.