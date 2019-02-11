Сотрудники Росгвардии участвовали в мероприятиях, посвященных 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана

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Накануне 30-летия со дня вывода советских войск из Афганистана даты сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Новокуйбышевск совместно с представителями Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» приняли участие в открытии экспозиции «Эхо огненных гор». Выставка разместилась в «Музее истории города». Она повествует об истории афганской войны. Рассказывая о ее экспонатах, сотрудники музея вспомнили всех жителей города, погибших при исполнении служебного долга в республике Афганистан.Росгвардейцы поблагодарили за организацию экскурсии по столь серьезной и интересной выставке, а ветеранам пожелали крепкого здоровья, оптимизма и мирного неба над головой.Дополнительно сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в организации и проведении военно-спортивного состязания «Зарница» среди учащихся школы № 7 города Новокуйбышевск. Находясь в составе жюри, росгвардейцы принимали непосредственное участие в оценке прохождения командами конкурсных этапов. Участникам игры больше всего понравился этап по экипированию на время средствами индивидуальной бронезащиты, состоящими на вооружении вневедомственной охраны Росгвардии. Все команды достойно прошли этапы соревнований, а ребята выразили надежду, что такие встречи будут проходить чаще.