Сотрудники Прокуратуры Самарской области отмечают профессиональный праздник

53

Сотрудники Прокуратуры Самарской области проводят торжественное собрание по случаю профессионального праздника. Поздравляя прокурорский корпус, Губернаторотметил те сферы, где взаимодействие особенно важно.Это:Защита законности в области трудовых отношенийБорьба с "серым бизнесом"Избавление от избыточного контроля добросовестных предпринимателейРешение проблем обманутых дольщиковБорьба с коррупциейКонтроль в сфере ЖКХ, сообщает Департамент информполитики региона."Работники прокуратуры чтут не только букву закона, но и его дух, который воплощает в себе важнейшее понятие для здоровья общества - справедливость. Для нашего народа это базовая, необходимая ценность",- отметил Дмитрий Азаров.

"Приоритетной задачей прокуратуры остаётся борьба со всеми проявлениями коррупции, прежде всего в органах гос. и муниципального управления, в самих силовых структурах", - Губернатор напомнил, что в последнее время ряд резонансных уголовных дел был инициирован региональной властью.

Важнейшее направление работы в 2019 году - нацпроекты. Губернатор предложил прокурору региона Константину Букрееву совместно разработать систему надзора за реализацией национальных проектов в регионе.