Сотрудники ПФР советуют самарцам выяснить свои пенсионные права заранее
7 августа 2018 11:47
121
Уютный клуб "Искра-2" расположился на первом этаже многоэтажки на улице Запорожской, 15 в Самаре. Здесь несколько больших кабинетов для занятий техническим и художественным творчеством, а также спортом. Каждый уголок используется с умом, например, прямо у входа стоит дополнительный стол для настольного тенниса, пишет "Волжская коммуна".
Больше 20 лет работает в клубе вахтером 77-летняя Галина Роднова. "Как вышла на пенсию, так сюда и устроилась, - говорит Галина Николаевна. - Эта работа мне вполне по силам. Педагогами у нас тоже работают одни пенсионеры. Все мы давно друг друга знаем, коллектив очень дружный".
Самый молодой педагог клуба - 60-летний Владимир Дудкин - развивает здесь спортивное направление - ведет занятия с детьми и с ветеранами. "Наши ветераны – мужчины и женщины от 60 до 90 лет - занимаются настольным теннисом, бадминтоном, бильярдом в группах по 8-10 человек, - рассказывает Владимир Михайлович. - Всего в нашем клубе у семи педагогов занимается примерно 250-300 человек. Только в этом зале занимается три группы — всего 45 человек. Наша "Искра" в районе очень популярна".
К разговору подключается Николай Казаков, Герой Соцтруда. Он 50 лет проработал слесарем-сборщиком, испытателем на заводе "Прогресс", из них пять лет на Байконуре. Кроме дачи и спорта Николай Казаков в свои 75 лет активно занимается общественной работой. Недавно ездил в Сергиевск и вместе с главой района вручал золотые медали 27 выпускникам. Регулярно посещает школы, беседует с ребятами: его активная жизненная позиция служит примером.
На днях в ходе телефонной "прямой линии" заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Самарской области Светлана Нефедова ответила на вопросы самарцев об изменениях в пенсионной системе.
Как можно уточнить, правильно ли установили размер пенсии моей матери?
- Для уточнения данных следует обратиться с заявлением в отделение ПФР на улице Садовой, 175, где специалисты, изучив имеющиеся документы, подробно объяснят, почему именно в таком размере была назначена пенсия конкретному человеку.
Как можно самостоятельно узнать о своих будущих пенсионных правах?
- Будущим пенсионерам, действительно, лучше заранее поинтересоваться формированием своих пенсионных прав. Сделать это можно, например, на сайте ПФР в разделе "личный кабинет". Также можно узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг. Хорошо бы заранее принести в отделение фонда документы личного хранения, такие как военный билет, свидетельства о рождении детей и ряд других для уточнения своих прав. Дело в том, что нестраховые периоды, такие как служба в армии или отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, в рамках социальной ответственности государства с 2015 года оцениваются в пенсионных баллах. За год до наступления пенсионного возраста мы проводим работу, уточняем все обстоятельства по совокупности пенсионных прав, чтобы они были собраны на индивидуальном лицевом счете. Тогда к моменту выхода на пенсию человеку останется сделать только один шаг – подать заявление на реализацию права о назначении страховой пенсии по старости. Подать заявление можно через Госуслуги, через МФЦ или лично обратившись в отделение ПФР.
В каком размере будет повышаться пенсия с 2019 года - тысяча рублей в год или каждый месяц?
- Этот механизм в новом законопроекте пока не прописан. Но предполагается, что высвобождаемые в результате изменения пенсионного возраста средства будут направляться на повышение пенсий уже с 1 января, а не с 1 февраля, как это обычно происходит, в соответствии с прогнозом по инфляции за год. То есть весь год пенсионеры будут получать на 1000 рублей больше.
Не отменили ли введенную в 2015 году норму, когда за каждый год прибавляются пенсионные баллы тем, кто откладывает время выхода на пенсию?
- Закон обратной силы не имеет, и на отношения, которые возникли у 55-60-летних граждан до 2019 года, эта норма по-прежнему распространяется.
Можно ли верить фирмам, которые распространяют информацию о том, что якобы "каждому третьему получателю пенсия начислена неправильно", и предлагают за счет заявителя произвести перерасчет пенсий?
- Специалисты ПФР консультируют по этим вопросам абсолютно бесплатно, нужно просто прийти в свое отделение с заявлением. Не платите сторонним конторам, это бессмысленная трата денег. Частные фирмы не наделены полномочиями давать заключения, для этого есть надзорные органы, такие как прокуратура, суд. А эти фирмы веером рассылают заявления по всем инстанциям от имени заявителя, но реальных ответов и денег у них не получить.
"Не платите сторонним конторам, это бессмысленная трата денег. Частные фирмы не наделены полномочиями давать заключения, для этого есть надзорные органы, такие как прокуратура, суд", - говорит Светлана Нефедова, заместитель управляющего отделением ПФР по Самарской области.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 августа 2018 16:04
В 22:00 на старт выйдут 300 участников, которые преодолеют дистанцию в 5 километров. Социум
6
7 августа 2018 15:43
По результатам опроса, Карелия набрала 35% всех голосов туристов, Ленинградская область — 12%, Владимирская и Самарская области набрали по 10%, Краснодарский край... Социум
41
7 августа 2018 15:13
Заявки принимаются с 13 августа по 24 августа. Социум
61
Здравоохранение
6 августа 2018 12:39
В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением, больные диабетом. Здравоохранение
218
3 августа 2018 13:21
Ранее в области по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова был учрежден соответствующий памятный знак. Здравоохранение
516
3 августа 2018 12:05
Он продлится до 2 октября. Здравоохранение
251
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
377
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
682
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
410
Туризм
7 августа 2018 14:00
Весь маршрут разделен на 3 части, и участники проходят его по воде на катамаранах. Туризм
113
31 июля 2018 09:45
Во время ЧМ-2018 Самару посетили 500 тысяч туристов, включая 250 тысяч иностранцев. Туризм
321
29 июля 2018 10:55
Выбирая место, где можно отдохнуть в отпуск, многие предпочитают Геленджик . Здесь вы получите море удовольствия. Если говорить о жилье, то здесь его можно... Туризм
233
Образование
7 августа 2018 09:34
В настоящее время экзамен состоит из письменной и устной частей. Образование
130
6 августа 2018 14:16
Работа ученых вуза опубликована в журнале IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Образование
177
4 августа 2018 23:26
В специальных пособиях для педагогов, в частности, содержатся пункты о необходимости установить причину враждебности ребёнка. Образование
605
Культура
7 августа 2018 11:12
Гостей, как обычно, ждет конкурс пирогов с последующей дегустацией и обширная программа развлечений. Культура
131
7 августа 2018 11:01
Она расположится вгалерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки. Культура
115
7 августа 2018 10:19
Участники прогуляются по обновленным улицам центра города в отсутствии машин. Культура
165
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
994
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1212
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1263
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
239
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
690
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
623
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1141
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
908
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
955
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1556
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1535
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3222
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2310
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3452
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
750
Мероприятия