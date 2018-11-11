Сотни тысяч билетов были проданы на концерт Spice Girls за минуты

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По словам управляющего директора британского отделения американской компании Ticketmaster Эндрю Парсонса, в стране обнаружилась перегруженность сайта по продажам билетов.— Спрос на Spice Girls просто зашкаливал, — отметил он.Парсонс также добавил, что за считаные минуты по всей стране были проданы сотни тысяч билетов на концерт известной группы.Фото: соцсети